Ilrestodelcarlino.it - La storia di Letizia Galletti questa sera a ’Nuovi Eroi’ su Rai 3

alle 20.35 su Rai 3, ultimo appuntamento della sesta stagione di “Nuovi Eroi”, il format originale che racconta le straordinarie storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento, con la preziosa collaborazione del Quirinale. Tutte le puntate rimangono disponibili su Rai Play. Le ultime due puntate sono dedicate alle storie di due Nuovi Eroi “Young”, novità della sesta stagione che ha riservato il sabato alle storie di giovani alfieri e cavalieri che, attraverso atti di coraggio e solidarietà, si sono distinti nello studio, in attività culturali oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.