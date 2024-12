361magazine.com - La prima stagione di Italia Shore arriva finalmente su MTV

Ladisu MTVLadisu MTV(canale SKY 131 e in streaming su NOW) a partire dal 15dicembre, con un episodio a settimana, ogni domenica alle 22:00. Dopo il successo su Paramount+, la versionena del celebre franchise di MTV – prodotta da Fremantle – si prepara a conquistare anche il pubblico televisivo, portando in scena un gruppo di giovani pronti a vivere un’avventura senza freni. I protagonisti della serie vivranno una vacanza indimenticabilein una splendida villa sulla costa laziale, tra adrenalina, feste sfrenate e relazioni esplosive. Il mix perfetto di divertimento, drammaticità e personalità uniche, farà da sfondo a una serie di eventi che coinvolgeranno il pubblico in risate, emozioni e momenti di tensione.