Ilgiornale.it - La Ong polemizza con l'Italia ma ignora i migranti morti verso la Spagna

Msf ha annunciato che lascerà in porto la Geo Barents in polemica con il governo Meloni: perché non la manda tra Africa edove, da gennaio a maggio, sono morte 5.054 persone (contro le 591 del Mediterraneo centrale)?