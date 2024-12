Veneziatoday.it - La gondola più preziosa del mondo: 4 chili d'oro a 18 carati e 1.200 brillanti

Leggi su Veneziatoday.it

Lapiùdelè approdata in piazza San Marco. È stata costruita usando oltre 4d'oro a 18, incastonando sopra 1.200 diamanti taglio brillante per 20totali ed è lunga quasi un metro, con cesellature, smaltature e micro decorazioni riprodotte in maniera.