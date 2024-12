Linkiesta.it - La Giornata delle vittime degli errori giudiziari è diventata la festa della viltà bipartisan

Sulla legge istitutivanazionale”, da celebrarsi, come proposto dal Partito Radicale, il 17 giugno – data dell’arresto di Enzo Tortora – lo scorso 3 dicembre si è celebrata presso la Commissione GiustiziaCamera dei Deputati lacattiva coscienza parlamentare.In quella data si doveva infatti approvare non già la proposta di legge, ma solo il cosiddetto testo unificatotre proposte di legge depositate a questo fine, su cui avviare la discussione. A fare notizia, giustamente, è stata soprattutto la comica vigliaccheria del Partito democratico.Per opporsi alla proposta, come era gradito all’Associazione nazionale magistrati, e come era utile per non lasciare al Movimento 5 stelle la rendita dell’indignazione togata, i democratici si sono sfilati non trovando motivazione migliore che censurare l’irrispettosa censurafigura di Enzo Tortora, obliterata nel testo dell’articolato su richiesta dei promotori, e elucubrare alati pensieri sulla stessa nozione di erroreo, che in effetti all’interno del codice di procedura penale trova spazio solo per le condanne definitive, ribaltate dopo il procedimento di revisione e non per casi di ingiusta detenzione, cioè per le misure di custodia cautelare disposte a carico di un indagato o di un imputato, che sia stato successivamente prosciolto.