La fuga per la vita dei Curdi

Mentre ancora per le strade di Damasco si grida con gioia hurriya (libertà), per la caduta dopo 50 anni del Governo degli Assad, il popolo curdo è costretto ancora una volta alla.All’indomani dell’ingresso ad Aleppo delle milizie della coalizione ribelle, formata dalla cellula ex qaedista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), dall’Esercito nazionale siriano (Sna) e da diverse altre sigle, decine di migliaia di profughi di dell’enclave curda di Afrin sono costretti a lasciare Shahba, un villaggio rurale poco fuori la città. Sfollati due volte. Prima nel 2018, dalla città nel Nord-ovest della Siria, quando le Forze armate turche, coadiuvate dall’Sna (già Esercito libero siriano, sostenuto dalla Turchia) conquistano la città con l’offensiva dal nome orwelliano “Ramoscello d’ulivo”, provocando lo sfollamento di oltre 200 mila persone.