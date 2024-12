Linkiesta.it - La decisione della Corte Costituzionale ha salvato la Romania e l’Europa

Leggi su Linkiesta.it

Come in Moldova e Georgia, nelle ultime settimane lasi è trovata davanti a un bivio: scegliere la via europeista di Elena Lasconi, la candidata di Unione Salvate la, o quella filomoscovita dell’outsider C?lin Georgescu. Ma un bivio con un vizio di base: era truccato, come dimostrano i documenti declassificati dal Consiglio Supremo di Difesa dello Stato (Csat) sulle influenze esterne a opera «di uno Stato estero». E come ha sentenziato lache venerdì 6 dicembre, quando già trentamila romeni avevano votato all’estero, ha annullato in toto le elezioni azzerando il processo elettorale. Tardi e in modo antidemocratico, dicono in molti, come la contendente di Usr; in modo corretto, secondo il premier Marcel Ciolacu, anche se, subito dopo le rivelazioni del Csat, aveva aperto al sostegno a Lasconi, in cambionomina di capo del nuovo governo.