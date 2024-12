La “Cenerentola” del Balletto di Milano su musica di Gioachino Rossini in scena al Politeama

Leggi su Ildenaro.it

Domenica 15 dicembre alle ore 18, aldi Napoli (Via Monte di Dio 80), sarà in” deldi, una delle compagnie italiane più prestigiose, diretta da Carlo Pesta. Lo spettacolo in due atti, sudi, vanta regia e coreografia di Giorgio Madia, e scenografie e costumi di Cordelia Matthes.L’esclusiva versione, raffinata ed estrosa, divertente e briosa, creata da Giorgio Madia per ildi, suscita ilarità sin dalla prima, quando all’apertura del sipario, in controluce, si rivela l’antefatto della nota fiaba. L’abile regia e coreografia è ricca di coups de théâtre e trovate che stupiscono e divertono. Abbigliata come la tappezzeria di casa poiché considerata parte del mobilio,si confonde tra le mura domestiche dove è fatta bersaglio di scherzi e tiranneggiata da matrigna e sorellastre.