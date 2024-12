Messinatoday.it - La cena di Natale di Sud Chiama Nord, De Luca: "Raccolti quasi 550mila euro"

Oltre 500mila. Questa la cifra raccolta da Suddurante ladedicata ai sostenitori. Ieri sera il leader Cateno Deha incontrato i "fedelissimi", sindaco Basile compreso, in un locale di Trappitello in un evento dedicato alla raccolta fondi per sostenere il movimento.