Ilgiorno.it - La bocciofila in rosso. Il gestore non paga. Interviene il sindaco

Anni di affitto e spese nonte e locali lasciati in uno stato "drammatico" per usare lo stesso termine utilizzato dalPaolo Vintani in consiglio comunale: è stato il consigliere d’opposizione Claudio Trenta ad accendere i riflettori sulla situazione della sede dellain via don Borghi, all’interno di uno stabile comunale. Il consigliere d’opposizione solitario ha chiesto spiegazioni sul bocciodromo di via don Borghi, con annesso bar ristoro. "Nella delibera del 7 giugno 2024, approvata nell’ultimo giorno utile della precedente giunta, si attesta che il debito ammonta a 120mila euro e si concede una rateizzazione per il rientro dopo il rinnovo del contratto fino al 31 dicembre 2027". Il viceGiorgio Porro ha ricostruito dettagli e consistenze del debito che riguarda canone di locazione e rimborso spese e parte dall’anno 2019 per la locazione, fino ad arrivare a poco più di 49mila euro a cui si aggiungono 70mila euro di rimborsi spese che partono addirittura dal 2017.