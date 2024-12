Inter-news.it - Kolasinac: «Scudetto? Atalanta va avanti. Daremo il 100% sempre»

Leggi su Inter-news.it

in un’intervista realizzata dopo Cagliari-0-1, su Sky Sport ha parlato dell’importanza della vittoria per la sua squadra oggi in vista della lottaIL MASSIMO – Seadha commentato così la decima vittoria consecutiva dell’in casa del Cagliari, dicendo di non pensare troppo alla lottacon l’Inter e le altre squadre in corsa: «Questa vittoria per noi è importante, così come ogni vittoria. Lotta? Non ci pensiamo, si vae non ci pensiamo. Continueremo a dare il, ormai è normale per noi giocare ogni tre giorni. La stanchezza ci sta, ma dobbiamofarci trovare pronti».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «va