Sbircialanotizia.it - Juventus-Venezia 2-2, Vlahovic salva i bianconeri al 95° su rigore

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'anticipo all'Allianz Stadium finisce pari. In classifica laè sesta con 28 punti Quarto pareggio di fila per lain Serie A, che evita la sconfitta in casa contro ilultimo in classifica grazie a unsegnato daal 95'. Al vantaggio di Gatti al 19', rispondono Ellertsson al 61' .