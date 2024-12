Lapresse.it - Italia-Argentina: Meloni, Milei come noi sa che sussidi portano paesi al baratro

“Sono tornata per un altro amico che ci è venuto a trovare, e sono molto contenta di averlo qui stasera. Penso che davvero dobbiamo ringraziare questo ospite che ha fatto un viaggio lungo per partecipare a questa edizione di Atreju. Lui sta portando una vera e propria rivoluzione culturale in una nazione che è sorella dell’noi condivide l’idea che la politica fatta solo diè una politica che porta iverso unnoi sa che il lavoro è l’unico antidoto vero per la povertà. Allora vi chiedo di fare un grande applauso per il presidente dell’, Javier”. Così la premier Giorgiadal palco di Atreju, la kermesse di FdI. Al suo arrivo sul palcoè stato accolto dal grido ‘libertà, libertà’ da parte della platea.