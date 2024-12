Ilrestodelcarlino.it - "Investiamo altri 700mila euro sull’aeroporto"

Palazzo Garampi investe ancora sul ’Fellini’. Il Comune ha già deciso di destinare 3 milioni dida qui al 2026 (un milione all’anno a partire proprio dal 2024) a campagne e azioni di promozione turistica sui voli. Un investimento che viene finanziato dai proventi della tassa di soggiorno. Ora si aggiungono, spalmati in due anni. Come annunciato alcune settimane fa, Rimini ospiterà l’edizione 2026 di Routespe, il più importante appuntamento dedicato al trasporto aereo, che porterà qui compagnie, gestori di aeroporti, tutta la filiera dell’aviazione commerciale. Sarà l’occasione per portare nuovi voli al ’Fellini’. Un’opportunità per la quale Rimini Welcome, la destination management company (che gestisce anche Visit Rimini), ha elaborato un progetto speciale "per promuovere e posizionare la destinazione Rimini sui mercati internazionali", consolidando "quelli storici come Germania, Austria, Inghilterra" e rafforzando quelli di "Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia".