Inseguimento maschile Hochfilzen 2024 oggi in tv | canale orario e diretta streaming biathlon

Sta per terminare l’attesa per l’12.5km di, seconda tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Dopo la sprint ha visto trionfare il norvegese Johannes Boe con 4 secondi di vantaggio sul connazionale Sturla Holm Laegreid, sulle nevi austriache va in scena la prima pursuit della stagione. Gara più aperta che mai, con i primi nove atleti che partiranno con distacchi inferiori ai 35 secondi. Al via ci sono anche quattro azzurri: Tommaso Giacomel, che partirà con pettorale 11 con 43 secondi di ritardo, Lukas Hofer (pettorale 16), Didier Bionaz (22) e Daniele Cappellari (53). Chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 14.45 di sabato 14 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire inla gara del massimo circuito mondiale di.SEGUI IL LIVE DELLA GARAIL PROGRAMMA DELLA TAPPA DILE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATECOPPA DEL MONDO/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GAREE TV – L’disarà visibile intv per gli abbonati su Eurosport 2,disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che insulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW.