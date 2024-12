Indire – Università Iul conclusa la prima fase del progetto sperimentale con riflessioni su Kant Rawls e Zoja

Leggi su Ildenaro.it

Un percorso filosofico in lingua inglese, volto a stimolare il pensiero critico e logico di circa 500 studenti piemontesi e campani sui temi della legalità e della responsabilità. E’ ilfinanziato dal programma Ue Erasmus+ coordinato dall‘IUL (Italy University Line) con la partecipazione di un team di ricercatoriIPATHS (Intercultural philosophical approach to thinking skills) guidati da Samuele Calzone in collaborazione con la professoressa Sofia Di Carluccio, napoletana ma attualmente in servizio a Torino, una delle città da cui la sperimentazione ha fatto i primi passi.Oggi si è dunque tenuta una delle tappe più rilevanti delpresso l’ISIS Corrado di Castel Volturno, protagonisti gli studenti dell’artistico che, guidati in una riflessione profonda sui temi dell’etica, della convivenza civile e dei diritti umani – esperienza che li ha portati ad elaborare un pensiero critico e costruttivo – hanno presentato alcuni dipinti.