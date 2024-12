Anteprima24.it - Incendio nella zona industriale, a fuoco fabbrica di caffe

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUna forte esplosione nel pomeriggio presso ladi Teverola. Nube di fumo si è levata nel cielo e paura per tutto il vicinato. Ad andare asarebbe una notadi. Sul posto sono intervenuti i Vigili delper domare le fiamme e le forze dell’ordine per i rilievi del caso ed accertare le cause dell’esplosione. L'articolo, adiproviene da Anteprima24.it.