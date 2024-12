Tpi.it - Il Volo – Tutti per Uno: tutto quello che c’è da sapere sulla replica su Canale 5

Ilper Uno: lo show dall’Arena di Verona su5. Anticipazioni, ospiti, cast, canzoni, durata, scaletta, streamingQuesta sera, sabato 14 dicembre 2024, alle ore 21,30 su5 va in onda inIlper uno, evento in tre puntate dall’Arena di Verona già trasmesso lo scorso maggio. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio de Il, portano su5 la loro grande musica, accompagnati da super ospiti, per tre serate evento per festeggiare i 15 anni di carriera.per Uno – Capolavoro è il tour che li ha visti protagonisti in tutta Italia. Vediamo insieme le anticipazioni, gli ospiti e tutte le informazioni.Anticipazioni e ospitiIlper uno sono tre serate evento dalla prestigiosa cornice dell’Arena di Verona, con il trio italiano più famoso al mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.