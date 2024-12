Perugiatoday.it - Il quattro volte campione del mondo di bass fishing Luca Della Ciana all'inaugurazione di Pro Fishing

Leggi su Perugiatoday.it

Per gli amantipesca c'è un nuovo negozio dove poter visionare gli ultimi prodotti sul mercato e fare acquisti. Sabato 21 dicembre dalle ore 16 ci svolgerà l'dei nuovi locali di Proin via Alessandro Volta 62, Ponte San Giovanni.Negozio specializzato in.