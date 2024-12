Genovatoday.it - Il nuovo codice della strada entra in vigore: cosa prevede, multe e novità

Leggi su Genovatoday.it

Ilinoggi, 14 dicembre 2024. Giro di vite e sanzioni pesanti per chi si mette alla guida sotto effetto dell'alcol o droga, per chi utilizza lo smartphone al volante e per chi abbandona gli animali inanche per i monopattini, con targa.