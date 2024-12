Il Napoli prepara le mosse per il mercato di gennaio | occhi puntati su Joshua Zirkzee

Leggi su Dailynews24.it

Ilsia intervenire sulinvernale per soddisfare le richieste del tecnico Antonio Conte, che ha evidenziato la necessità di ampliare una rosa ritenuta troppo limitata per competere ai massimi livelli. Tra i profili monitorati, spicca il nome di, attaccante attualmente in forza al Manchester United. Attenzione aldi .L'articolo Illeper ildisu