Ilgiorno.it - Il manager Giordana nominato presidente della San Domenico

Si è riunito il nuovo consiglio di amministrazioneFondazione Sanche haGuido, laurea in Economia e Commercio a Genova,di Fresenius Medical Care Italia, consigliere del cda dell’ente Cattedrale di Crema e da un decennio collaboratore ai Master sanitari dell’Università Bocconi. La sua nomina non ha ottenuto l’unanimità: Silvia Guatterini, indicata dal consiglio comunale in rappresentanza delle opposizioni e in quota Lega, si è astenuta. Il Comune, nel consiglio del 25 novembre, aveva eletto Guatterini, Lavinia Contini e, mentre il Consorzio.it ha scelto Gianluca Savoldi, giornalista, ex sindaco di Moscazzano battuto alle scorse elezioni, responsabile dell’ufficio stampaProvincia. L’Associazione popolare Crema per il Territorio ha confermato Beatrice Terni De Gregory.