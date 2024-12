Ilfoglio.it - Il calciatore di Sogno georgiano per rimpiazzare la presidente

Leggi su Ilfoglio.it

Per la prima volta dall’indipendenza della Georgia, non saranno i cittadini a scegliere il loro, ma sarà un consiglio di trecento parlamentari in maggioranza del partito. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti