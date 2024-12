Laverita.info - I Lincei difendono multe che c’erano solo qui

L’Accademia contesta lo stop alle sanzioni per i non vaccinati: «Diseducativo». Peccato che soltanto altri due Paesi le avessero introdotte: ma in Grecia furono sospese dopo tre mesi e abolite a gennaio 2024. In Austria durarono quattro mesi. E nessuno le pagò.