Calcionews24.com - Hakimi e altri 4, poi Luis Enrique. Il Psg sta facendo firmare rinnovi di contratto per preparare il nuovo mercato di gennaio.

Leggi su Calcionews24.com

Tantissimiin casa PSG: su tutti quello dell’ex Inter. Ecco il piano dei francesi per consolidare l’ossatura della squadra Cinque contratti prolungati in una volta sola. É quanto è successo al Psg secondo L’Équipe, anche se l’annuncio ufficiale ancora non c’è stato. I 5 nomi, per la verità, non sono una sorpresa, se .