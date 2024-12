Lanazione.it - "Gli impianti eolici non devono ignorare le istanze agricole"

"In Toscana è prevista la realizzazione di alcuniin territori di grande pregio agricolo e paesaggistico. La loro vocazione naturale non può essere ignorata a favore di interventi che rischiano di compromettere lo sviluppo agricolo, l’equilibrio ambientale e anche l’attrattività turistica". A dirlo è Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana. "’Le fonti di energia rinnovabile - dice Neri - sono una risorsa essenziale per il nostro futuro, ma non possiamo permettere che l’agricoltura venga relegata al ruolo di spettatrice, se non peggio. Gli agricoltori e le impreseessere coinvolti attivamente nelle scelte strategiche legate all’installazione die fotovoltaici".