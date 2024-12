Lanazione.it - Gli acquerelli di Luigi Falasconi in vendita per beneficenza

Arezzo, 14 dicembre 2024 – Sabato 14 e domenica 15 Dicembre 2024, inalcunidi, esattamente una ventina, nello Studio di Serenaal numero 5 di Piazza Torre di Berta, per intendersi nell’ex negozio Adreani Foto, a Sansepolcro; occasione imperdibile per aggiudicarsi un acquerello di(1948-2024) e per continuare e dare gambe al progetto da lui avviato di aiuto alla scuola di Ait Bou Oulli sulle montagne dell'Atlante nell'entroterra del Marocco. Ait Bou Oulli comune rurale e montano del Marocco si trova esattamente nella provincia di Azilal, regione di Béni Mellal-Khénifra, a soli 42 chilometri da Marrakech ma raggiungibile attraverso una via impervia e tortuosa. Per la stessa finalità inanche alcune opere della stessa Serenasia di pittura, nel suo surreale mondo astratto, che di collage esperienza a cui si sta dedicando in questi ultimi tempi.