Giubileo rimosso dal calendario l’evento Lgbt+ Gli organizzatori | Nessuna spiegazione L’ufficio stampa | Mancano informazioni

Ilper i cristiani, inizialmente previsto per il 6 settembre 2025, è statodalufficiale degli eventi dell’Anno Santo., promosso dall’associazione La Tenda di Gionata, impegnata da anni nella pastorale per le persone credenti, non compare più sul sito ufficiale del, dove era stato regolarmente inserito. Al suo posto, il link alla pagina dedicata ora mostra un messaggio di errore: 404 Page not found. La scomparsa delha lasciato sgomenti i membri dell’associazione. “Non sappiamo nulla! Nessuno ci ha dato spiegazioni” ha dichiarato Innocenzo Pontillo, presidente de La Tenda di Gionata, commentando quanto accaduto con il portale Gay.it, e sottolineando la mancanza di comunicazioni ufficiali in merito alla cancellazione.Secondo il programma originario, ilper la comunitàavrebbe rappresentato un momento storico: un pellegrinaggio di due giorni, con una veglia di preghiera il 5 settembre presso la Chiesa del Gesù e una celebrazione giubilare nella Basilica di San Pietro il giorno successivo, seguita da una messa presieduta da mons.