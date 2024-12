Oasport.it - Ginnastica, Gherardo Tecchi non si ricandida: la Federazione Italiana avrà un nuovo Presidente

non si ricandiderà alle prossime elezioni che eleggeranno ildellad’Italia. Il dirigente marchigiano ha comunicato la propria intenzione durante il Consiglio Direttivo svoltosi oggi a Parma: “Avevo preso questa decisione già prima delle Olimpiadi, infatti non sono andato neanche a Parigi, ma ho seguito con il cuore in gola le imprese delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Ritengo giusto, alla mia età, di fare largo ai giovani. Sono cresciuto, sportivamente, nel mondo della pallavolo, sono stato un velista, ma laè e rimarrà per sempre la mia vita”.Il Cavaliere era succeduto a Riccardo Agabio nel 2016 e lascia così dopo due mandati, durante i quali la Nazionale ha conseguito enormi risultati, su tutti le sette medaglie conquistate alle Olimpiadi (l’oro di Alice D’Amato alla trave, l’argento della squadra di artistica, il bronzo di Manila Esposito sui 10 cm, il bronzo di Sofia Raffaeli nell’all-around di ritmica e il bronzo delle Farfalle a Parigi 2024; il bronzo sempre di Maurelli e compagne e l’argento di Vanessa Ferrari al corpo libero a Tokyo 2020).