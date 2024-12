Ilgiornaleditalia.it - Fonseca "Dobbiamo essere all'altezza del Milan"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Il nostro un problema mentale, non abbiamo avuto fin qui l'atteggiamento giusto per crescere"O - Anche se nell'ultima gara in Champions League contro la Stella Rossa è arrivata una vittoria, in casail clima è piuttosto caldo. Tra le questioni centrali c'è quella sollevata dasu