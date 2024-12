Lanazione.it - Firenze, torna il charity market per i bambini malati di tumore

Leggi su Lanazione.it

, 14 dicembre 2024 -Togliersi uno sfizio, come comprare un abito, una borsa o un accessorio, e allo stesso tempo fare beneficienza. Da oggi 14 dicembre a domani 15 dicembre con orario continuato 10-19, si può cogliere l'occasione per fare acquisti con il cuore con il Christmas Pop.Up Store, organizzato dalla responsabile Grandi Eventi Ant Cristina Casamassimi, presso l’Hotel Villa Medici in via Il Prato 42 a. Sarà possibile trovare grandi marchi come Elena Braccini Jewelry, Simplicity New York, Itisme, Noello e il Vintage di Dunia e Bianca con abbigliamento, gioielleria e candele natalizie che si possono portare a casa a partire da una donazione di 15 euro. Un'occasione per augurare buone feste e sostenere l'assistenza domiciliare oncologica per i più piccoli. Il ricavato dell'iniziativa servirà a finanziare il progetto Bimbi in Ant, il servizio di assistenza domiciliare gratuito gestito da medici, infermieri e psicologi specializzati che va incontro alle necessità del bambino, garantendo al piccolo paziente e ai suoi familiari un sostegno medico professionale e psicologico attivo in ogni momento, se necessario, anche di notte e nei giorni festivi.