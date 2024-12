Lanazione.it - Firenze, spaccata con un tombino per rubare dolci di Natale e super alcolici: due arresti

, 14 dicembre 2024 – La Polizia ha arrestato due giovani marocchini (22 e 23 anni) con l'accusa di furto aggravato in un esercizio commerciale nel quartiere fiorentino di Campo di Marte. A dare l'allarme al 112 Nue è stata una persona residente nella zona, svegliata poco dopo la mezzanotte da un grosso frastuono proveniente dalla strada: due uomini sarebbero stati intenti ad armeggiare con il bandone e la vetrina di un negozio in viale dei Mille. Poi, dopo che uno di questi avrebbe colpito la via d'accesso con un grosso oggetto, la coppia di malintenzionati sarebbe entrata all'interno per poi riuscirvi rapidamente, verosimilmente con della refurtiva. Le volanti della Questura di via Zara sono subito intervenute rintracciando i presunti autori del gesto a meno di 100 metri dall'esercizio commerciale appena razziato: avevano diversi prodotti alimentari natalizi eportati via, secondo quanto ricostruito, dal negozio colpito e trovato dai poliziotti con il bandone alzato, il vetro divelto e la porta finestra aperta.