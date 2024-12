.com - Firenze, controlli antidroga: scoperti a spacciare all’Arco di San Pierino. Arrestati

Leggi su .com

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato in flagranza di reato tre persone in due distinte occasioni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti aL'articolodi Sanproviene daPost.