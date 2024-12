Perugiatoday.it - Fiamme in un'autofficina, immobile sgomberato e dichiarato inagibile

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti, alle ore 10 di oggi, con due squadre per un incendio verificatosi in un annesso adibito a deposito e officina a Castel del Piano.L’annesso, in parte in muratura e in parte in acciaio con copertura in lamiera, era colmo di materiali di vario.