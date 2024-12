Ilgiornaleditalia.it - Fabregas "Con Ranieri Roma forte e serena, il Como deve lottare"

"Loro superiori, ci sarà da combattere senza paura e con attenzione", dice il tecnico dei lariani- Grande rispetto per Claudioe per la sua, Cescperò non può permettersi di guardare in faccia nessuno. "Sarà una partita in cui dovremo combattere tanto, dal punto di vista