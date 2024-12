Ilgiorno.it - Estrazione di oggi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri di sabato 14 dicembre 2024

Milano, 13– Nuovadi, SuperEnae 10e14in palio un jackpot da 45 milioni per chi azzeccherà 6. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre a Riva del Garda, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni. Non vi resta che seguire con noi l’in diretta Articolo in aggiornamento SuperenaQuoteSimbo10eSuperenaQuesti sono ivincenti del Superena, che insieme compongono la sestina vincente: Numero Jolly Numero Superstar: Quote Vincite SuperEnaPunti 6: Punti 5+1: Punti 5: Punti 4: Punti 3: Punti 2: Vincite SuperStar Punti 6SB: Punti 5+SB: Punti 5SS: Punti 4SS: Punti 3SS: Punti 2SS: Punti 1SS: Punti 0SS:Ecco tutti iestratti sulle dieci ruote delpiù quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.