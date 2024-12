Feedpress.me - Emendamenti alla manovra: nel 2025 bonus di 100 euro per l'acquisto di grandi elettrodomestici

Leggi su Feedpress.me

Per ilviene concesso un contributo - con una dotazione complessiva da 50 milioni diper il- per l’didi elevata efficienza energetica non inferiorenuova classe B , prodotti inpa, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Lo prevede la bozza di uno deglidel governolegge di bilancio. Il contributo può essere.