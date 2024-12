Unlimitednews.it - Elezioni Figc, Castiglia “Appoggeremo il presidente Gravina”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 3 febbraio il mondo del calcio sarà chiamato a votare. Non ci nascondiamo a dirlo, noi sicuramenteilper il prossimo quadriennio. Lui è sempre molto vicino al nostro mondo ed è sicuramente ilche può rappresentarci in Federcalcio”. Lo ha detto ildella Divisione Calcio a 5, Stefano, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. Il Calcio a 5 è entrato ufficialmente a far parte anche del Consiglio federale: “Un risultato importante che vede la Divisione calcio a 5, dopo anni, seduta all’interno del Consiglio federale con una norma statutaria che dà sicuramente valore alla nostra disciplina – ha proseguito il dirigente siciliano – Il grazie va dato alche ha accolto questa mia istanza”.