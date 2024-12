Laverita.info - Dopo averci rovinato, Tavares fa il patriota

Prima ha sradicato la produzione d’auto in Italia, ora l’ex di Stellantis si candida a entrare nella compagnia aerea portoghese Tap per evitare che finisca in mani straniere. Un «piano B» che aveva già in tasca quando si è dimesso. «I miei maxi compensi? Giusti».