Domenica trasferta senese per la BC Servizi contro il Costone

Arezzo, 14 dicembre 2024 –per la BCilAmaranto impegnati sull'imbattuto campo della terza della classe La settimana del triplo impegno si conclude per la BCcon laal PalaOrlandi casa della VismederiSiena, la partita programmata per le ore 18 sarà arbitrata dai Sigg. Sposito e Deliallisi di Livorno. Reduce da tre successi consecutivi il quintetto di coach Fioravanti va ad affrontare fuori casa una delle due formazioni ancora imbattute davanti al pubblico amico, ilSiena che avrà grande voglia di rivincita dopo l'ampia sconfitta di Mercoledi nel derby con la Virtus. Affidata a coach Belletti in panchina ilha una rosa molto profonda con Nasello e Bastone abili finalizzatori di un attacco che viaggia ad oltre 80 punti di media realizzati grazie alla pericolosità offensiva di tanti giocatori.