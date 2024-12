Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.itrà in tempo reale la sfida della sedicesima giornata tra rossoblu e bergamaschiArchiviato l’anticipo di ieri tra Empoli e Torino, il programma di sabato del sedicesimo turno diA si apre con la sfida tra la prima della classe e una delle squadre maggiormente in salute. Reduce dalla spettacolare sfida contro il Real Madrid persa per 2-3, l’fa visita alper difendere il primo posto in classifica in attesa degli impegni di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter, che si sfideranno all’Olimpico nel monday night.A,la(Lapresse) – calciomercato.itCon una striscia di nove successi consecutivi in campionato, la Dea andrà a caccia della decima vittoria ritrovando Gian Piero Gasperini in panchina dopo la squalifica di due giornate che gli ha fatto saltare i big match contro Roma e Milan.