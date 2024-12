Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Era importante ripartire. I grandi gruppi e le grandi squadre fanno questo»

Al termine del match vinto contro l’Udinese, il capitano del Napoli Giovanni Diè intervenuto in conferenza stampaDiin conferenza«Era. Ie le, abbiamo lavorato tanto e ci siamo preparati bene e si è visto in campo. Contenti per aver vinto su un campo difficile e contro una squadra sempre difficile da affrontare».Cosa vi ha detto Conte all’intervallo?«Nel secondo tempo è stato molto più positivo, ma anche nel primo abbiamo fatto una bella partita. Ero convinto che col passare dei minuti saremmo tornati in partita ed è stato così».Reazione dopo i primi 50??«Non sono d’accordo con la sofferenza, ci siamo trovati sotto casualmente con l’episodio del rigore. La squadra non ha sofferto molto, nel secondo tempo siamo entrati in campo con un altro spirito e l’abbiamo ribaltata».