Foggiatoday.it - De Sabato tira fuori le supposte per i malpancisti e scoppia la bagarre: acceso scontro con la sindaca

Leggi su Foggiatoday.it

Hatola Tachipirina per iil consigliere civico di opposizione Antonio Dee subito dopo si è scatenata una. È successo durante il Consiglio comunale di questa mattina, riunito in via d’urgenza dopo la seduta di ieri andata deserta.“È molto irrispettoso”.