Ilpiacenza.it - De minimis in agricoltura, l’Ue alza il tetto a 50mila euro in tre anni

«Accogliamo con soddisfazione l’aumento del sostegno del ‘de’ agricolo, per garantire più possibilità di intervento per mantenere redditività alle imprese. Un provvedimento che la Regione Emilia-Romagna aveva richiesto in più occasioni e che attendevamo da tempo». Così l’assessore.