Calcionews24.com - D’Aversa non ci sta: «I ragazzi avrebbero meritato almeno un punto. Adams ha sfruttato una nostra disattenzione»

Leggi su Calcionews24.com

Le dichiarazioni di Roberto, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta dei toscani contro il Torino in Serie A L’allenatore della Empoli, Robertoha parlato a Sky Sport per analizzare la sconfitta per 1-0 contro il Torino in Serie A. Le sue dichiarazioni riprese da TMW: PAROLE – «C’è rammarico, iun