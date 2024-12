Trentotoday.it - Dana delocalizza in Messico, mobilitazione e presidio di protesta

Leggi su Trentotoday.it

Venerdìdidei lavoratori degli stabilimentidi Rovereto ed Arco, in Trentino."L'azienda non ha fornito nessuna rassicurazione né impegno scritto sul trasferimento di una parte della produzione ine ha rifiutato le richieste avanzate dai lavoratori per il.