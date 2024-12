Unlimitednews.it - D’Ambrosi resta alla guida della Federpugilato “Ripartire uniti”

ROMA (ITALPRESS) – Secondo mandato per il dirigente che ha ottenuto 444 voti (il 50.06% delle preferenze), battendo lo sfidante Fabrizio Baldantoni. "Questo risultato mi carica di responsabilità ma ci deve far riflettere perché non possiamo essere divisi", sottolinea.