Ilrestodelcarlino.it - Dalta, studenti in visita all’azienda: "Serve personale qualificato"

Una scolaresca dell’Istituto Tecnico "Rita Levi Montalcini", guidata dal professor Fabio Poletti, hato nei giorni scorsi ad Argenta la lavanderia industriale, da oltre 50 anni leader del mercato locale nel lavaggio, sanificazione e noleggio operativo di biancheria e tovagliati per hotel, ristoranti, centri benessere e strutture sociosanitarie. "Larientra nel ciclo di formazione sul campo – spiega Luca De Angelis, il nuovo ad di un’azienda che dà lavoro a una sessantina di persone – Ci siamo soffermati sul ciclo di produzione, le caratteristiche dei macchinari e altre peculiarità. Unautile ai ragazzi per prendere contatto con il mondo del lavoro.gode di buona salute, vuole crescere, ma fatichiamo a trovarepreparato da inserire in azienda". Intanto laqualcosa laha prodotto: "Il professor Poletti mi ha comunicato che uno studente prossimamente sarà in azienda, dove svolgerà uno stage.