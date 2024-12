Dal caviale di Marilyn alla colazione con Picasso | la storia segreta del Room Service

Leggi su .com

Life&People.it Chiamateloo in-dining, il risultato non cambia. Ma cosa sarebbe un albergo di lusso senza tutto ciò? Il servizio in camera è ormai diventato una comodità che incarna l’essenza stessa del lusso alberghiero che affonda le sue origini all’inizio del nostro secolo. Ma come è nato questo servizio che oggi consideriamo quasi scontato? Ladelè un affascinante intreccio di innovazione, cultura e, naturalmente, un pizzico di eccentricità.Le origini: un servizio esclusivo e di gran lussoCorreva l’anno 1931 quando William Waldorf Astor fu costretto a spostare il suo leggendario Waldorf Ada Fifth Avenue a Park Avenue per lasciare spazio all’Empire State Building. Si potrebbe datare la nascita del primo servizio in camera al XIX secolo, proprio in quell’occasione ilebbe il suo primo riconoscimento ufficiale.