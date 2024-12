Ilfattoquotidiano.it - Crosetto sull’aumento degli stipendi dei ministri: “Parlamentari gridano allo scandalo? Adeguassero i loro compensi ai nostri”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Roma il presidente della ANP, Abu Mazen, e il presidente del Consiglio libanese, Najib Mikati, si sono incontrati per discutere del futuro del Medioriente, evidenziando il ruolo chiave della capitale italiana per la pace. Un tema, questo, a cui è stato anche sottoposto il ministro della Difesa Guidoche, intercettato a passeggio alla festa Atreju, ha detto: “mi auguro che Roma diventi sempre più centrale perché il suo ruolo è da sempre quello di pacificazione”.Un momento anche per sottolineare che a Gaza si è vicini ad un cessate il fuoco. “Aspetto con ansia buone notizie”, ha continuato il ministro. Il ministro ha poi risposto sulla equiparazionedeinon eletti a quelli eletti. “Aumento? Sono disinteressato – ha dettorispondendo a Borghi di Italia Viva-.